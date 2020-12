Konzert auf Youtube : Weihnachtskonzert auf Youtube

Ratingen Coronabedingt kann das traditionelle Weihnachtskonzert der Stadt Ratingen in der Stadthalle nicht stattfinden. Bürger müssen dennoch nicht darauf verzichten. Sie finden es auf Youtube.

In der vergangenen Woche fand im Ratinger Stadttheater ein ganz besonderes Weihnachtskonzert statt. Es gastierte das aus Düsseldorf stammende Geschwisterpaar Bettina Aust (Klarinette) und Robert Aust (Klavier). Die Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer durchgeführt wurde, ist eine Kooperation mit der deutschen Botschaft in Guatemala und wurde vom Stadttheater aus in das Autokino von Guatemala Stadt übertragen. Einen weiteren Konzertteil spielte das heimische Quartett Cuarteto Asturias live vor Ort.