Ratinger Reformationsrede : Ratinger Reformationsmahl ganz digital

Ratingen Evangelische Kirchengemeinde und Diakonie laden für den 31. Oktober zur virtuellen Veranstaltung ein.

Reformationsmahl plus Vortrag: Da erinnert man sich sehr gern an die langen Tische in der Evangelischen Stadtkirche, an die spezielle Form der Festlichkeit. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie für einen Komplett-Ausfall der Veranstaltung gesorgt. Jetzt blicken die Evangelische Kirchengemeinde und die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann voller Vorfreude nach vorn.

Man will wieder etwas anbieten, berichtet Pfarrerin Dr. Birte Bernhardt mit Blick auf die Ratinger Reformationsrede (Motto: Dr. Luther per Klick) am 31. Oktober, vorgetragen zwischen 12 und 13 Uhr. Referent wird Lusungu Mbilinyi sein, Studienleiter im VEM-Bildungszentrum in Wuppertal. VEM steht für Vereinte Evangelische Mission. Die VEM ist hervorgegangen aus der Arbeit der Rheinischen Mission, der Bethel-Mission und der Zaire-Mission. Die 39 Mitglieder sind protestantische Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland und die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, die seit 1996 gleichberechtigt zusammenarbeiten.