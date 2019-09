Ratingen : Digital-Pakt: 2,1 Millionen Euro für Ratinger Schulen

(RP/kle) Medienkompetenz ist heute und in Zukunft eine Schlüsselkompetenz und eine wichtige Voraussetzung, um in einer modernen Arbeitswelt Fuß zu fassen. Deshalb sollen Schüler während ihrer Schulzeit digitale Medien als Handwerkzeug mit auf den Weg bekommen.

„Ich freue mich für die Schüler sowie auch für das Lehrpersonal, dass nun endlich die Mittel aus dem Digital-Pakt vor Ort investiert werden können. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung“, betont die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann.

Insgesamt stellt der Bund dem Land Nordrhein-Westfalen bis 2024 etwas mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung. „Das heißt konkret für die Stadt Ratingen, dass 2.167.088 Euro zum Abruf bereit stehen“, berichtet Schlottmann. Außerdem kann das Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie in Ratingen auf 43.484 Euro zusätzlich zurückgreifen.

So kann jede Institution selbst entscheiden, wie sie die Mittel einsetzen möchte. Damit sei auch gewährleistet, dass das Geld dort investiert wird, wo es am dringendsten benötigt wird, so Schlottmann.