Serie Sicher zu Hause „Wir sind Ansprechpartner mit Lebenserfahrung“

Wenn Dieter Hamm in den Erzählmodus gerät (und das geschieht ganz schnell), dann ist er nicht mehr zu bremsen. Die Menschen hören ihm sehr gern konzentriert, ja gebannt zu. So soll es sein. Denn der frühere Ratinger Feuerwehrchef engagiert sich seit vielen Jahren im Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!), das in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Mettmann ein üppiges Informationspaket geschnürt hat, das ältere Menschen wirklich nutzen sollten. Denn die Tipps, die Hamm und seine vielen ehrenamtlichen Kollegen bereit halten, machen das Leben leichter – und vor allem sicherer.