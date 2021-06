Wichtiger Kurs in Lintorf : Nachbarschaftshilfe ist gefragter denn je

Wichtiger Kurs in Lintorf

LINTORF Am Wochenende hatten die Awo Angerland und der Aktivtreff 60plus der evangelischen Kirche Lintorf zu einem Kurs für Nachbarschaftshilfe eingeladen. Es gab viele interessante Informationen für den Dienst am Menschen.

Nachbarschaftshilfe ist eine freiwillige Unterstützung von Personen aus dem räumlichen und sozialen Umfeld. Die Nachbarschaftshelfer können Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf in ihren Tätigkeiten begleiten und stärken. Viele pflegebedürftige Menschen erhalten bereits derartige Unterstützung, die aber bisher nicht mit den Pflegekassen abgerechnet werden konnten. In NRW wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass diese Hilfen doch abgerechnet werden können, wenn die übernommenen Aufgaben nicht erwerbsmäßig durchgeführt werden und ein entsprechender Kurs nach §45 SGB XI absolviert wurde. Für alle Pflegegrade gibt es einen Entlastungsbetrag, der für die Inanspruchnahme der Nachbarschaftshilfe verwendet werden kann. Der pflegebedürftige Versicherte muss allerdings zunächst in Vorleistung gehen.