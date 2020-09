Tiefenbroich : Tiefenbroich: Mercedes aus Einfahrt gestohlen

Tiefenbroich Wie der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe den weißen E 220 D öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt.

(kle) Immer wieder kommt es vor, dass Autos mit Keyless-System verschwinden – so auch in diesem aktuellen Fall. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde nach Angaben der Polizei ein Mercedes Benz E 220 D von einer Garagenzufahrt an der Straße Forsthof entwendet.