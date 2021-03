Ratingen : Polizei schnappt Einbrecher-Bande

Düsseldorf/ Kreis Mettmann Nach einem Einbruch im Bergischen Land gingen Spezialkräften der Düsseldorfer Polizei zwei Täter ins Netz, die auch in Ratingen unterwegs waren. Beide mussten sich nun vor dem Haftrichter wegen Bandendiebstahls verantworten. Sie sitzen in U-Haft.

Nach einer Tat Anfang Dezember 2020 hatten die Spezialisten des Einbruchskommissariats Hinweise auf die beiden Männer erlangt; einem 54-jährigen Serben mit Wohnsitz im Düsseldorfer Osten und einem 61-jährigen Kroaten mit Wohnsitz in Wuppertal. In den Folgewochen gab es immer wieder Einbrüche in Düsseldorf, in Wuppertal, Solingen, Radevormwald, Essen, Velbert und Ratingen. Die Täter machten sich in Wohnungen, in Geschäften aber auch an Tresoren zu schaffen.