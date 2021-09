Ratingen : Polizei stellt jugendliche Handydiebe

Ratingen Die Polizei Ratingen schnappte am Freitagnachmittag zwei minderjährige Handydiebe. Nach einem dritten Täter, der mit der Beute floh, wird noch gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

() Gegen 12.05 Uhr betraten ein Mädchen und ein Junge ein Mobilfunkfachgeschäft an der Oberstraße 26 in Ratingen. Unmittelbar nach Betreten der Verkaufsräume begaben sie sich zu einem Ausstelltisch und griffen sich vier Handys der Marke „Apple“. Anschließend flohen sie mit ihrer Tatbeute über die Oberstraße in Richtung Mülheimer Straße.