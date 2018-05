Heiligenhaus : Diebe stehlen geparkten Audi vom Ahornweg

Heiligenhaus Ein geparkter Audi A6 Avant ist in der Nacht von Dienstag gegen 22.30 Uhr auf Mittwoch gegen 8.30 Uhr vom Ahornweg verschwunden. Der Wagen war verschlossen in Höhe des Hauses Nr. 8 am Fahrbahnrand geparkt. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den silbergrauen Kombi öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-BU 600.

Der Zeitwert des noch nicht zwei Jahre alten Fahrzeugs wird mit 40.000 Euro angegeben. Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Audis vor. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Verbleib des Wagens nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

(RP)