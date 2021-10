Trickbetrug in Ratingen : Trickbetrüger bestehlen Ratinger Seniorin

Lintorf Eine 73-jährige Ratingerin wurde am Dienstagvormittag Opfer eines Trickbetrugs. Zwei unbekannte Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus, verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu der Wohnung der Frau und entwendeten Schmuck.

() Gegen 11.15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, als Mitarbeiter eines Telefonanbieters den Antennenanschluss in der Wohnung überprüfen zu müssen. Nachdem die hilfsbereite Dame den resolut auftretenden Mann in ihre Wohnung gelassen hatte, klingelte es kurze Zeit später erneut an ihrer Tür. Ein weiterer vermeintlicher Mitarbeiter des Telefonanbieters bat um Einlass, den die 73-Jährige auch gewährte. In der Wohnung führten die Männer dann in verschiedenen Räumen Tests durch und lenkten die Dame ab, sodass sich mindestens einer der angeblichen Mitarbeiter kurzfristig unbeobachtet in der Wohnung aufhalten konnte. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, fiel der Seniorin auf, dass Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet worden war.