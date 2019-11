Hösel : Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber

Hösel (RP) Am Mittwochabend wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus in Hösel informiert. Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Kreispolizeibehörde Mettmann einen Polizeihubschrauber ein. Gegen 18.45 Uhr hatte sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Württembergstraße bei der Polizei gemeldet.

