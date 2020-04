Stimme aus der Wirtschaft : Die Wirtschaft, das sind wir alle

Im Angesicht der schrecklichen Bilder, die wir täglich aus Norditalien und nun auch aus einigen Pflegeheimen in Deutschland empfangen, fällt es schwer, wichtige anstehende Entscheidung ohne emotionale Züge voranzubringen.

Wir in Ratingen profitieren davon, dass große Teile der Wirtschaft inzwischen von IT- und Dienstleistungsfirmen geprägt sind. Mit dem Ausweichen auf das Home-Office und der Anpassung von Prozessen können deren Geschäfte eingeschränkt weitergeführt werden. Aber es gibt auch genügend Negativbeispiele, wie die vielen Anträge auf Kurzarbeit unserer Mitgliedsunternehmen zeigen, die wir in den letzten zwei Wochen vom Unternehmensverband begleitet haben. Wenn Geschäftsmodelle wie beispielsweise bei einem Messebauer komplett zum Erliegen kommen gibt es keinen Plan B mehr. Und wenn Produktionsbetriebe ihre Produktion einstellen müssen, fällt die Wertschöpfung und damit die Grundlage des Geschäftsmodells aus.