Ratinger Hitzewelle Die Waldbrandgefahr steigt weiter

Felder und Wälder prägen die Region in und rund um Ratingen. In diesen Tagen wird besonders deutlich, wie gefährlich die Situation mittlerweile geworden ist. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen steigt in nordrhein-westfälischen Wäldern wieder die Waldbrandgefahr – und zwar deutlich. Vor allem die Trockenheit und der starke Befall des Borkenkäfers haben viel trockenes Restholz hinterlassen, das schnell entzündbar ist. In diesem Jahr hat es in NRW auf bislang rund sieben Hektar Waldfläche gebrannt. Die Feuer konnten zügig gelöscht werden.