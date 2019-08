Niederberg : Selbstbehauptung von und für Frauen

Die VHS Velbert/Heiligenhaus kooperiert mit den Vereinen „Velberter Kinder“ und „Frauen helfen Frauen“.

„Dass das Bewusstsein dafür wieder steigt, liegt sicher auch an der Me Too-Debatte“, weiß Susanne Wege von der Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus. Besonders seien es eben Mädchen und Frauen, die im täglichen Leben Gewalt und Grenzverletzungen erleben, „die überwiegend von Männern ausgeht, zum Beispiel in der Familie, bei Bekannten, im Beruf oder auf offener Straße. Diese sexualisierte Gewalt ist leider aus unserem gemeinschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken“, sagt Susanne Wege weiter.

Wann und Wo Der VHS-Kursus Wendo Selbstbehauptung für erwachsene Frauen (Kursnummer: 192-6909) wird am Freitag, 6. September, (von 17.15 bis 20.15 Uhr) und am Samstag, 7. September, (Teilnahmegebühr 60 Euro) in der Villa Berninghaus stattfinden.

Die Opfer-Statistiken zeigten dabei viele Gründe, warum die VHS Velbert/Heiligenhaus in Velbert ihr Angebot wieder stärken will. Für Mädchen gibt es bereits ein ständiges Angebot: In Kooperationen mit der Velberter Gleichstellungsbeauftragen, sowie den Velberter Vereinen „Velberter Kinder“ sowie „Frauen helfen Frauen“ werden zusätzlich zu den bereits bestehenden Kursen zwei weitere als Wochenend-Seminar angeboten: Am Freitag, 20., und Samstag, 21. September, wird der Kursus „Wendo Selbstbehauptung für Mädchen“ für Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren stattfinden. Durch die finanzielle Unterstützung kann das insgesamt zwölfstündige Angebot für 12 Euro Mitgliederbeitrag durchgeführt werden.