Die Termine : Die Termine für Gymnasium, Realschule und Gesamtschule

(RP) Anmeldungen für die Eingangsklassen 5 der weiterführenden Heiligenhauser Schulen und für die Oberstufe an der städtischen Gesamtschule und dem städtischen Immanuel-Kant-Gymnasium beginnen Ende des Monats.

Dann liegen auch die Halbjahreszeugnisse der Viertklässler vor.

An der Gesamtschule werden die Anmeldungen vom 31. Januar bis zum 3. Februar angenommen, am Immanuel-Kant-Gymnasium vom 31. Januar bis 4. Februar. An der städtischen Realschule starten die Anmeldungen im Februar, und zwar in der Zeit vom 17. bis zum 19. Eine verlängerte Anmeldemöglichkeit an der Realschule nach Absprache bleibt auch weiterhin bestehen.

Für die Anmeldung am Gymnasium und an der Realschule ist das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 (für die Anmeldung an der Gesamtschule alle Zeugnisse) sowie die Geburtsurkunde oder das Stammbuch und der Anmeldeschein, welcher durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer ausgehändigt wird, mitzubringen.

Die Schulverwaltung rät den Eltern zudem: „Bitte beachten Sie, dass alle Anmeldungen am Immanuel-Kant-Gymnasium zum 5. Schuljahr sowie zur Oberstufe ausschließlich nach Vereinbarung eines Gesprächstermins möglich sind.“ Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Eltern der Kinder, die im Zuge dieses Anmeldeverfahrens keinen Platz bekommen haben, kurzfristig von den Schulen benachrichtigt werden, so dass sie dann die Möglichkeit haben, ihre Kinder dann noch frühzeitig an anderen weiterführenden Schulen im Rahmen der Aufnahmekapazitäten anzumelden.

Die Anmeldezeiten im Einzelnen:

Städt. Gesamtschule, Hülsbecker Straße 5, 42579 Heiligenhaus

Freitag, 31. Januar, 14 bis 17 Uhr;

Samstag, 1. Februar, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr; Montag, 3. Februar, 9 bis 12 und 14 bis 17. Uhr.

Städt. Immanuel-Kant-Gymnasium, Herzogstraße 75, 42579 Heiligenhaus

Freitag, 31. Januar, 14 bis 17 Uhr;

Samstag, 1. Februar, 9 bis 12 Uhr; Montag, 3. Februar, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr; Dienstag 4. Februar, 9 bis 12 Uhr.

Städt. Realschule, Feldstraße 2, 42579 Heiligenhaus