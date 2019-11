Lintorf : Die Sternsinger kommen nach Lintorf

Die Sternsinger sind am 13. Januar 2020 in Lintorf unterwegs. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Die Aktion Dreikönigssingen unterstützt Projekte, bei denen Kinder lernen, wie Frieden gelebt wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Vorfreude ist bereits groß. „Die Sternsinger kommen!“ So heißt es am 13. Januar 2020 in der Pfarrgemeinde St. Anna in Lintorf.

Festlich gekleidet und mit dem Stern vorneweg, sind sie unterwegs. Die Mädchen und Jungen bringen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Geld für Not leidende Kinder in aller Welt. Das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen heißt „Segen bringen – Segen sein. Frieden im Libanon und weltweit!“

Seit Jahren nimmt die Zahl der Menschen wieder zu, die durch bewaffnete Konflikte ihr Leben verlieren oder ihre Heimat verlassen müssen. Im Libanon leben die Menschen zwar seit dem Bürgerkrieg vor rund 30 Jahren trotz der unterschiedlichen Religionen mittlerweile weitgehend demokratisch und friedlich zusammen, doch ist der Frieden noch immer sehr zerbrechlich. Außerdem muss das Land eine große Herausforderung meistern: Eine Millionen syrische Flüchtlinge leben zurzeit im Libanon.

Die Aktion Dreikönigssingen unterstützt Projekte, in denen Kinder lernen sollen, wie Frieden gelebt werden kann. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren.

Wer in Lintorf den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich bis zum 6. Januar 2020 unter der Rufnummer 02102/35785 im Pfarrbüro der Gemeinde anmelden. Wegen der Größe des Pfarrgebietes schaffen es die Sternsinger allerdings nicht, während der Aktion alle Haushalte zu besuchen.