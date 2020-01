Kleine Könige bringen Segen : Die Sternsinger besuchen das Rathaus

Bis zum Wochenende sind 165 kleine Könige noch in Heiligenhaus unterwegs, um Geld für zu sammeln.

Ein Besuch über den Bürgermeister Michael Beck sich immer besonders freut: „Ihr bringt Freude, Licht und Frieden in die Häuser und das in Zeiten, die nicht besonders friedlich scheinen.“ Und so sangen die Sternsinger im großen Ratssaal, dort, wo die lokale Politik gerne eifrig diskutiert, mit „Stern über Bethlehem“ und „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ ihre wohl bekanntesten Lieder.

Die Spendenbereitschaft in Heiligenhaus sei außerordentlich gut, so konnten die Heiligenhauser Sternsinger im vergangenen Jahr eine Summe von rund 34.000 Euro zusammen tragen. Das Geld geht an Projekte, zu deren Initiatoren die Heiligenhauser Gemeinde enge Kontakte pflegt: „Für mich ist das Besondere, dass wir genau wissen, wo die Gelder hinfließen und wie dringend sie dort gebraucht werden“, so Hoffart. So wird zum einen das Projekt „Sant Chavara Kala Niketan“ von Pater James in Indien unterstützt, zum anderen die beiden Projekte „Pastoral da Criança“ (Kinderpastoral) und „Cultura pela Paz“ (Kultur für den Frieden) von Bischof Bernardo in Óbidos/Brasilien.