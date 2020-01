Kommentar : Die Stadthalle wird immer mehr zur Schmuddelecke

Am heutigen Freitagabend empfängt Bürgermeister Klaus Pesch mehr als 400 Gäste in der Stadthalle – an einem Ort also, der in der politischen Diskussion steht. Der Verwaltungschef denkt an einen Neubau. Die Idee ist allerdings umstritten.

Bürgermeister Klaus Pesch hat immer wieder betont, dass die Stadthalle nicht mehr zeitgemäß ist. Die Ratinger feiern dort zwar feste ihr Feste, aber irgendwie versprüht dieser Ort eine Art Unwohlsein. Und auch die statische Sicherheit sei ein Problem, befand der Verwaltungschef. Das klingt nach einem donnernden Abgesang auf einen Veranstaltungsort, der mehr als 40 Jahre alt ist.

Die Tiefgarage ist verschmiert und verdreckt, das gesamte Umfeld ist wenig einladend. Nun gab es am vergangenen Samstag eine Detonation, die den Fokus erneut auf diesen Bau gelenkt hat. Wer sich abends auf diesem Areal bewegt, der fühlt sich nicht unbedingt sicher. Das liegt an vielen dunklen Stellen und kahlen Wänden.

Ja, man kann von einem Angstraum sprechen. Irgendwelche Gestalten haben offenbar Böller gezündet und an der Decke der Tiefgarage einen schweren Schaden hinterlassen.

Pesch teilte auf Facebook mit, dass er Enttäuschung und Wut empfinde, Objektschutz sei für die Stadthalle zumindest zeitweise unumgänglich. Manche glauben, dass diese Explosion die Diskussion über einen Neubau der Stadthalle wieder in Gang bringen werde, schließlich sehe man einmal mehr, dass der Zustand des Gebäudekomplexes inklusive Garage für eine Stadt wie Ratingen hart an der Grenze zur Peinlichkeit liege.

Fest steht: Die CDU hat sich in einem Antrag darum bemüht, Schmierereien von den Wänden entfernen zu lassen. Und die Fraktion will noch einmal eine Video-Überwachung ins Spiel bringen. Fest steht auch: Das Umfeld der Stadthalle ist ein Treffpunkt für Menschen, die mitunter auf zerstörerische Gedanken kommen. All dies ist der Politik bekannt, und Ordnungsamt und Polizei wissen dies auch.

Bleibt unterm Strich der Eindruck: Die Stadthalle, einst liebevoll „gute Stube“ genannt, hat längst ein negatives Image bekommen. Die Böller-Attacke war ein weiteres Mosaiksteinchen in diesem unerfreulichen Bild.