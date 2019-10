Ratingen : Die Stadt sucht noch Kandidaten für den neuen Seniorenrat

(RP) Am 6. Dezember werden die Wahlen zum neuen Seniorenrat für die Wahlperiode 2020 bis 2024 durchgeführt. Aktuell werden noch Bewerber gesucht. Die Kandidatenanmeldung endet am 19. Oktober. „Der Seniorenrat ist für uns in der Stadt ein wichtiger Partner und Ratgeber“, betont Bürgermeister Klaus Pesch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Seniorenrat gibt es in Ratingen seit 40 Jahren. Er vertritt die besonderen Interessen und Belange der über 60-Jährigen, möchte älteren Menschen in Ratingen eine bessere Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Stadt ermöglichen, berät Rat und Verwaltung sowie andere Einrichtungen und Institutionen in Fragen der Seniorenarbeit.

Der Seniorenrat wird als freiwilliges Gremium des Rates der Stadt Ratingen gebildet und nimmt seine Aufgaben überparteilich, überkonfessionell und verbandsunabhängig wahr.

Der Seniorenrat wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er besteht aus elf Mitgliedern. Wählbar und wahlberechtigt sind alle Deutschen und EU-Bürger, die am Wahltag (6.12.2019) das 60. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Ratingen haben. Gewählt wird ausschließlich per Briefwahl. Die Wahlberechtigten erhalten die Wahlunterlagen bis spätestens 15. November per Post, ihre Wahlbriefe mit den Stimmzetteln müssen dann bis zum 6. Dezember, 12 Uhr, beim Wahlleiter eingegangen sein. Wer sich als Kandidatin oder Kandidat für die Seniorenratswahl aufstellen lassen möchte und die genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich noch bis zum 19. Oktober, 12 Uhr, bewerben.