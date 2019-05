Brauchtum : Tiefenbroich freut sich wieder auf eine Kirmes

Der Umzug gehört zu den Höhepunkten des Schützenfestes in Tiefenbroich. Foto: RP/Achim Blazy

Tiefenbroich Er gibt wieder Fahrgeschäfte und Kirmesbuden.

Die St. Sebastianus Bruderschaft Ratingen-Tiefenbroich e.V. veranstaltet das erste Schützenfest im Terminkalender 2019 in Ratingen. Eingeleitet wurden die Festlichkeiten schon am vergangenen Möschesonntag mit einem Dorffest auf dem Schützenplatz an der Sohlstättenstraße unter Beteiligung vieler Vereine und Einrichtungen. Das eigentliche Schützenfest beginnt am Freitag, 24. Mai 2019, mit der Kirmeseröffnung um 17 Uhr. Dem neu gebildeten Festausschuss ist es gelungen, nach mehreren Jahren der Tristesse den Schützenplatz fast vollständig mit Fahrgeschäften und Kirmesbuden zu bestücken – somit lohnt sich nun auch wieder der Besuch des Schützenfestes nicht nur für die Schützen, sondern auch für diejenigen, für die unser Schützenfest hauptsächlich gedacht ist: Alle Ratinger sind eingeladen, mit den Tiefenbroicher Schützen ihr Hochfest zu feiern und zu zeigen, dass dieser Stadtteil auch vernünftig feiern kann.

Nach dem Fassbieranstich um 18 Uhr durch Bürgermeister Klaus Konrad Pesch geht es ab 19 Uhr so richtig los mit dem zweiten Benefizkonzert zu Gunsten von Gänseblümchen-NRW e.V. (Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder). Nach dem großen Erfolg des Vorjahres spielen auch in diesem Jahr lokale Bands und Künstler in der Atrium-Festhalle auf der Sohlstättenstraße zugunsten des guten Zweckes auf – es sind noch wenige Restkarten verfügbar.

Der Samstagnachmittag steht im Zeichen der Kinder: Von 15 bis 17 Uhr ist jedes Ticket zwei Fahrten auf den Fahrgeschäften wert. Zeitgleich werden auf dem renovierten Hochstand der Bruderschaft die ersten Majestäten ermittelt. Die Vögel des Bürger- und Gästekönigsvogels warten darauf, gerupft zu werden. Nach dem Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche startet dann um 20 Uhr das Programm in der Atrium-Festhalle. Die Partyband „Popcorn“ begleitet durch den Abend. Die „Drummerholics“ werden ihre musikalische Aufwartung machen. Am Sonntag findet dann um 15 Uhr der große Festumzug statt. Bei der anschließenden Serenade in der Atrium-Festhalle spielen nochmals alle teilnehmenden Musikgruppen zu Ehren aller Majestäten auf – sicherlich ein musikalisches Highlight, das nicht nur Freunde der Marschmusik begeistern wird. Der Sonntagabend steht dann wieder ganz im Zeichen guter Unterhaltung. Neben einigen Ehrungen wird die Showtanzgruppe Ratingen das Programm bereichern. Alexander Seidel, Sänger und Songwriter aus Ratingen, wird seine musikalische Visitenkarte abgeben.