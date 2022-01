Ratinger Traditionscafé geschlossen : Das Café Feit lebt im Café Bös weiter

Ratingen Das Traditionscafé an der Oberstraße hat für immer seine Türen geschlossen. Doch die Leckereien bleiben. Andreas und Astrid Feit arbeiten bald im Café Bös. Ab März wird es Pralinen, Baumkuchen, Gebäck, Eis und Törtchen geben.

Viele Ratinger werden wehmütig festgestellt haben, dass das Traditionscafé Feit an der Oberstraße seine Türen für immer geschlossen hat. Seit längerem ist diese Tatsache ein Gesprächsthema. Doch eins sei hier schon verraten – die Leckereien, die die Kunden anlockten, werden auch zukünftig erhältlich sein.

Die Geschichte des Ratinger Traditionscafés begann 1956, als Ferdinand Josef Feit das Café Burg auf der Oberstraße 30 übernahm. Als er nur drei Jahre später starb, führten sein Sohn Ferdinand Feit mit seiner Frau Hildegard den Betrieb weiter. Im Jahr 1995 übernahmen Andreas Feit und seine Frau Astrid das Café, das sich unter dem Namen Café Feit einen guten Ruf erarbeitet hat. Andreas Feit, der an diesem Samstag seinen 60. Geburtstag feiert, konnte zahlreiche Erfahrungen in seinem Konditorberuf sammeln.

Zufall: Da die drei Kinder des Paares jedoch beruflich nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollten, suchte das Ehepaar lange nach einem Nachfolger. Eher zufällig hat sich dann die neue Konstellation mit Josef und Dagmar Frick ergeben.

Veränderung: Bereits im vergangenen Jahr hat es eine Veränderung in der Innenstadt gegeben. Zum 1. April haben Josef und Dagmar Frick die Konditorei Iland-Vogt am Marktplatz übernommen. Martina und Rainer Vogt haben sich aus ihrem Geschäft zurückgezogen (die RP berichtete). Seit drei Generationen verwöhnte die Familie Vogt ihre Kunden mit Torten, Pralinen und Trüffeln aus eigener Herstellung.

Nachdem er in Düsseldorf seine Ausbildung absolviert hatte, verschlug es ihn nach Rottach-Eggern am Tegernsee, wo er mit der Herstellung von Baumkuchen befasst war. In München produzierte er Eis fürs Oktoberfest. 1986 hat er seinen Meister gemacht.