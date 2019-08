Ratingen : Täter zündeln im Treppenhaus

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Ratingen Die Feuerwehr war am Samstag im Dauereinsatz. Drei Mal rückte sie nach West aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Feuerwehr Ratingen kam am Wochenende kaum zum Verschnaufen. Der Rettungsdienst musste zu insgesamt 58 Einsätzen ausrücken. Der Feuerdienst wurde in 15 Fällen angefordert.

Los ging’s am Samstagmorgen um 7.49 Uhr, als der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einer Bunkeranlage gemeldet wurde. Dort brannten Papier und Unrat. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Um 12.51 Uhr meldeten Anwohner eines Hochhauses an der Jenaer Straße dann ausgelöste Rauchwarnmelder. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Kräften aus. Nach einigem Suchen konnten zwei Rauchwarnmelder auf einem Balkon einer in Renovierung befindlichen Wohnung ausgemacht werden. Die Feuerwehr konnte die Suche abbrechen.

Um 16.32 Uhr wieder eine Brandmeldung aus einem Hochhaus. Diesmal an der Berliner Straße in Ratingen West. Unbekannte Täter hatten in einem Treppenraum Zeitungen und Kleidungsstücke entzündet. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem Kleinlöschgerät bekämpfen. Der Treppenraum wurde mit Hochleistungslüftern belüftet. Auch hier waren mehrere Standorte der Feuerwehr Ratingen im Einsatz.

Um 18.55 Uhr kam eine erneute Meldung über einen Brand. Diesmal aus einer Tiefgarage an der Weimarer Straße. Auch in dieses Fall hatten unbekannte Täter versucht, einen Brand zu legen. An einem Anhänger war Plastik entzündet worden. Der Brand konnte jedoch von einem Zeugen schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle, musste aber nicht mehr tätig werden. In den Fällen der Brandlegungen ermittelt die Polizei.

Außerdem musste die Feuerwehr auf der Autobahn einen Rettungsdiensteinsatz absichern, mehrere umgestürzte Bäume entfernen, in zwei Fällen Tieren zur Hilfe eilen, zwei Notfalltüröffnungen durchführen und zu einem Auto-Brand ausrücken.