Ratinger Innenstadt : Zivilfahnder der Polizei hatten den richtigen Riecher  

Ratingen Verdacht wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

(RP) Den richtigen Riecher haben Zivilfahnder der Polizei Ratingen bewiesen, als sie in der Nacht zu Donnerstag ein verdächtiges Fahrzeug auf der Jägerhofstraße in Ratingen kontrollierten. Die Beamten nahmen drei Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls fest. Ein weiterer Mann entkam bei der Kontrolle unerkannt.

Das war geschehen: Zivilfahndern war gegen 1.45 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das auf einem Parkplatz an der Ecke Turmstraße/Kirchgasse parkte. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die Verdächtigen einen Blitzeinbruch in eines der in der Fußgängerzone gelegenen Mobiltelefongeschäfte geplant hatten.

Auf der Fritz-Bauer-Straße signalisierten die Beamten dem VW Passat mittels eindeutiger Anhaltesignale, die Fahrt zu stoppen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch zunächst die Weisungen der Beamten und setzte seine Fahrt über die Jägerhofstraße fort. In einer Kurve stoppte der Fahrer plötzlich seine Fahrt, und der Beifahrer sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse flüchteten aus dem VW in ein Waldstück. Ein 22-jähriger Osteuropäer ohne festen Wohnsitz in Deutschland konnte festgenommen werden. Die im Fahrzeug verbliebenen zwei weiteren Fahrzeuginsassen, ein 17- sowie ein 21-jähriger Düsseldorfer, wurden zunächst vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die Beamten stellten fest, dass der 22-jährige Osteuropäer im polizeilichen Datensystem zur Festnahme ausgeschrieben war. Zu einem Einbruch in der Innenstadt ist es übrigens nicht gekommen. Hinweise: Telefon 02102/9981-6210.