Ratingen Ost : Junge Räuber verletzen Mann

Die Polizei war in Ratingen Ost zur Stelle. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ratingen Ost Ostbahnhof: Täter gingen in der Nacht zum Sonntag brutal vor.

(RP) In der Nacht zum vergangenen Sonntag hat die Polizei zwei jugendliche Räuber (16 und 17 Jahre alt) auf der Balcke-Dürr-Allee auf frischer Tat festgenommen. Die Täter hatten zuvor einem 38-Jährigen die Zigaretten geraubt und im Anschluss einen 58-Jährigen durch mehrere Schläge so stark verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.