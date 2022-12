Gesamtschule in Ratingen Gesamtschule ja – aber an einem anderen Standort

Aus Sicht von Die Partei wäre diese Schulform am vorgeschlagenen Standort für alle Ratinger Schüler gut mit ÖPNV zu erreichen und könnte mit der entsprechend notwendigen Kapazität neu errichtet werden. „Das Schulzentrum in West platzt aus allen Nähten und ähnelt mittlerweile mehr den Bretterbuden des angrenzenden Abenteuerspielplatzes. Wer Geld hat Millionen für triste Parktiefgaragen mit fragwürdiger Gegenfinanzierung und mäßigem Bedarf zu investieren darf sich die Frage gefallen lassen, ob ihm Bildung nichts wert ist – oder nur das Nötigste“, ergänzt Mario De Falco, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion. „Es ist an der Zeit Geld in die Hand zu nehmen und erstmals nach über 50 Jahren eine Schule komplett unter den heutigen Anforderungen neu zu bauen. Die CDU müsste sich dafür damit abfinden ein bisschen aus ihrem prall gefüllten Geldkissen, auf dem sie sich gütlich schon lange ausruht, abzuzwacken.“ Die SPD ihrerseits müsste nach den Plänen von Die Partei auf eine zweite Gesamtschule verzichten – dafür aber eine Neue in der entsprechenden Größe akzeptieren.