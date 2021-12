Ratingen : Pandemie: Stadt sagt Veranstaltungen ab

Ratingen Entscheidung ist gefallen: Weihnachtskonzert, Neujahrsempfang und Närrische Ratssitzung fallen aus.

(RP/kle) Nun ist es klar: Die Stadt zieht die Konsequenz aus der kritischen pandemischen Entwicklung und sagt das für den 23. Dezember geplante große Weihnachtskonzert in der Stadthalle ab. Auch der Neujahrsempfang des Bürgermeisters, der üblicherweise Mitte Januar stattfindet, und die traditionelle Närrische Ratssitzung am Karnevalssonntag fallen im Jahr 2022 erneut aus.

„Die aktuelle Rechtslage würde die Durchführung dieser Veranstaltungen zwar noch erlauben“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch. „Aber abgesehen davon, dass wir nicht wissen, ob das noch bis zum Veranstaltungstag so bleibt, wäre es auch das völlig falsche Signal. Geimpfte Menschen haben zwar ein deutlich geringeres Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, und erst recht, daran schwer zu erkranken. Aber auch dieses geringere Risiko ist in der gegenwärtigen Situation nicht zu verantworten. Denn wir müssen jetzt unbedingt die Infektionszahlen senken, damit sich die immer bedrohlicher werdende Situation in unseren Krankenhäusern wieder entspannt. Und das heißt auch: Kontakte reduzieren! Ich weiß, dass sich der Konzertchor Ratingen mit seinem musikalischen Leiter Professor Thomas Gabrisch mit viel Herzblut und Enthusiasmus auf dieses Konzert vorbereitet hat. Wie viele andere Musikliebhaber hatte ich mich sehr auf dieses musikalische Fest gefreut. Aber seien wir ehrlich, die Freude wäre unter den aktuellen Vorzeichen doch sehr getrübt gewesen. Daher haben wir uns schweren Herzens zur Absage entschlossen.“