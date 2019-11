Die neue Quecke ist da : Geschichtsträchtiges mit Bastelbogen

Barbara Lüdecke und Walburga Fleermann-Dörrenberg (l.) stellten die Jahresschrift im Stadtmuseum vor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Lintorfer Heimatfreunde haben die neue Quecke vorgestellt. Auf 240 Seiten werden 60 Geschichten erzählt.

Schon das Titelbild der 89. Ausgabe der Quecke, mit einer Ansicht des Fachwerkhauses „Gut Porz“ in Lintorf aus dem Jahre 1954 und jetzt, 65 Jahre später, verspricht eine bunte Sammlung kultureller, politischer, zwischenmenschlicher und alltäglicher Geschichten und Fotos aus früheren und aktuellen Zeiten.

Den Lintorfer Heimatverein (VLH) freut es besonders, dass die Quecke in diesem Jahr erstmalig als klimaneutrales Projekt ausgezeichnet werden konnte. „Die Druckerei Preuß hat die bei der Produktion anfallende Menge des klimaschädlichen CO 2 durch Unterstützung eines Klimaschutzprojektes kompensiert und somit die Produktion klimaneutral gehalten“, erklärte Barbara Lüdecke, Vorsitzende des VLH, in ihrer Eröffnungsrede am Vorstellungstag, bevor sie einige der Beiträge schon einmal kurz vorstellte.

So geht es in diesem Jahr unter anderem um bedeutende Ereignisse der Weltgeschichte, die ihre Spuren in Lintorf hinterlassen haben. Dabei wurde auf Jahreszahlen, die mit einer „9“ enden, geschaut. Wie zum Beispiel 1989, dem Jahr des Mauerfalls. Andreas Mainka berichtet von einer Reise mit Klassenkameraden nach Berlin. Sie seien dafür dem Samstag-Unterricht ferngeblieben und hatten als Entschuldigung „Fahrt nach Berlin zum Mauerfall“ angegeben. Diese sei allerdings von den Lehrern abgelehnt worden.

Neben Beiträgen über die Verleihung des Bundesverdienstkreuz an Manfred und Monika Buer, der Friedrich-Spee-Plakette an Hans Müskens und des Rheinlandtalers an Michael Lumer erwarten die Leser auch Beiträge zu Jubiläen und Geburtstagen: 100 Jahre städtische Bücherei, 50. Geburtstag der Wilhelm-Busch-Grundschule in Hösel, 50-jähriges Weihjubiläum der St. Johannes Kirche und 112 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Lintorf, um nur einige zu nennen.

Es gibt auch interessante Artikel über die Straßenbenennungen beim Bau des Stadtteils Ratingen-West, die Eisengießerei Pulch, die Geschichte der Zuckerklinik Hösel und über eine „futsche“ Heimat.

Selbstverständlich dürfen auch Beiträge in „Lengtörper Platt“ nicht fehlen. Liesel Gockel, die Tochter der bekannten Mundartautorin Maria Molitor tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und hat einen ersten Artikel zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Erstmalig gibt es auch einen von Uwe Springer entworfenen Bastelbogen für das Haus Ulenbroich im Maßstab 1:87.

Alle Berichte und Geschichten wollte Lüdecke an diesem Abend nicht verraten. Aber die Leser können sich überraschen lassen und selber viel Spannendes und Informatives in der neuen Ausgabe entdecken. Das diesjährige Werk besteht aus mehr als 60 unterschiedlichsten Artikeln auf insgesamt 240 Seiten, geschrieben von mehr als 40 ehrenamtlich tätigen, teils altbekannten aber auch wieder einigen neuen Autoren.

Klaus Zurlo ist einer von den Neuen. Sehr kurzweilig berichtete er an diesem Abend von der Verfassung seines ersten Artikels in der Quecke über sein Elternhaus. So einfach, wie er anfangs dachte, war die Sache gar nicht. „Ich weiß heute, dass ich viel früher hätte nachfragen müssen, wer auf den alten Fotos zu sehen ist. Heute lebt keiner mehr, der die Leute darauf noch kennt“, sagte er.