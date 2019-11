Ratingen : Die Malteser helfen seit 60 Jahren

Eine Einsatzbesprechung im Vorfeld des Rosenmontagszuges. Die Malteser sind dabei. Foto: Joachim Preuß

Die Hilfsorganisation in der Stadt würdigt am kommenden Freitag dieses stattliche Jubiläum.

Wenn am Freitag die Sektkorken bei den Maltesern knallen, dann gibt es einen triftigen Grund: Die Hilfsorganisation feiert ihr 60-jähriges Bestehen in der Stadt. Wenngleich die Historie sich zu Beginn auch ein wenig zweigleisig vollzogen hat, zelebriert man die Jahrzehnte lange erfolgreiche Geschichte nunmehr gleich umso lieber gemeinsam. Hintergrund: Während die Malteser in Hösel erst im Jahre 1964 aus der Taufe gehoben worden waren, sei die Ratinger Gliederung bereits 1959 geboren worden, erzählt der Leiter Notfallvorsorge, Marvin Klatt (26).

Bis zur kommunalen Neugliederung im Jahre 1975 hatte Hösel zum Amt Angerland gehört. Mit jener Eingemeindung zum ersten Januar jedoch zählte Ratingen mit einem Mal ganze zwei Malteser-Dienststellen.

Info Helfer der Notfallseelsorger Einsätze: Zwischen 120 und 150 Einsätze pro Jahr fahren die rund 50 haupt- und ehrenamtlichen Notfallseelsorger. Helfer der Malteser fahren sie nicht bloß dorthin, wo Beistand am nötigsten ist. Sie sind mittlerweile wichtige Helfer der Notfallseelsorger.

„Diese sind zunächst auch beide bestehen geblieben“, weiß Klatt. Ein Grund hierfür könnte darin bestanden haben, dass das Angebot der Gliederungen sich voneinander unterschied: Während man in Hösel mit Services wie Rettungsdienst, Rückholdienst sowie Blut- und Organtransporten punktete, verdiente man sich in Ratingen bei der Breitenausbildung, dem Sanitätsdienst und dem Katastrophenschutz seine Lorbeeren. Im Jahre 2007 wurde dann jedoch ein Entschluss gefasst: Beide Dienststellen sollten aus finanziellen Gründen und aufgrund von Helfermangel zusammengelegt werden.

Ab dem Jahre 2009 hatte es eine neue Leitung gegeben, unter der sich alles einspielte. „Als Malteser Ratingen ging es bergauf“, erzählt Klatt. „Es sind nicht nur neue Helfer hinzugekommen, sondern es konnte auch eine neue Jugend gegründet werden“, meint der Ehrenamtler. Anlässlich einer großen Jubiläumsfeier soll daher nun am Freitag in der Stadthalle noch einmal freudig auf all jene Ereignisse zurückgeblickt werden, die die Hilfsorganisation zu dem gemacht haben, was sie heute ist.

Geladen wurden neben zahlreichen Maltesern auch verschiedene hochrangige Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie einige Ehrengäste. Durch die Abendveranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, führt Klatt.

Die Malteser verzeichnen nach eigenen Angaben starke Zuwächse im Bereich Sanitätsdienste und benötigen Fahrzeuge. „Mit dem neuen Wagen wird sich das ändern“, so Klatt. Für die rein ehrenamtliche Dienststelle in Ratingen ist es das siebte Fahrzeug. Die Helferschaft der aktiven Malteser ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Dadurch kam es immer wieder zu Engpässen bei den Einsatzfahrzeugen. Der vom Niederrhein übernommene Krankentransportwagen (KTW) ist ein Ausbau von Ambulanz Mobile auf Basis eines Ford Transit mit 2,2 l Hubraum und 125 PS.