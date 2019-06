Ratingen : Die Wiesnasen feiern ihr Schützenfest

Vier Tage lang wird rund um die Homberger Dorfstraße gefeiert. Los geht es am Freitag.

Wie gewohnt starten die Homberger Schützen am dritten Wochenende im Juni in das große Dorf- und Schützenfest. Das Team rund um Chefin Doris Conrad hat schon im Mai alle Planungen abgeschlos-sen, und mit der Ausstellung des Schützensilbers in der Sparkasse Homberg die Festwoche eröffnet. Wie immer drehen sich alle Veranstaltungen rund um die Dorfstraße.