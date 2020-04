Interview : „Die Hoffnung belebt uns immer noch“

Die beiden Rentner leben in Ratingens Partnerstadt Maubeuge. Sie berichten über ihr derzeitiges Leben.

Seit nunmehr 62 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Maubeuge und Ratingen über viele Vereine und Schulen. Die Freunde Ratingens von UTEL Maubeuge (das ist die dortige Volkshochschule) hat mit zwei Aktiven aus Maubeuge Kontakt aufgenommen. Veronique und Pierre Lefevre sind beide Rentner und an dem freundschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich interessiert.

Veronique und Pierre, wie sieht euer Leben in Raum Maubeuge derzeit aus?

Info In Maubeuge leben fast 30.000 Einwohner Lage Maubeuge liegt im Département Nord in der Region Hauts-de-France und hat knapp 30.000 Einwohner. Maubeuge unterhält auch Partnerschaften mit Vilvoorde in Belgien und Ouarzazate in Marokko. Persönlichkeiten Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard wurde in Maubeuge geboren.

Veronique und Pierre Seit dem 17. März dürfen die Franzosen wegen COVID 19 ihre Häuser kaum verlassen. Nur unter Vorlage eines Attestes kann man rausgehen und zwar: Um zur Arbeit zu kommen, wenn man nicht von zu Hause aus arbeiten kann. Um notwendige Einkäufe in lizenzierten Geschäften zu tätigen. In Notfällen. Um schutzbedürftigen Menschen zu helfen oder Kinder zu betreuen. Um allein oder für einen Spaziergang mit den Menschen des Hauses oder mit den Haustieren für maximal eine Stunde und maximal einen Kilometer von seinem Haus auszugehen. Personen werden von der Polizei kontrolliert, und eine Geldstrafe für einen Verstoß gegen die Vorschriften ist hoch. In Maubeuge, wie auch in anderen Städten, fügte der Bürgermeister eine Ausgangssperre hinzu, die es allen Bürgerinnen und Bürgern von Maubeuge verbietet, von 20 bis 5 Uhr durch die Stadt zu fahren.

Wie reagieren die Maubeuger Bürger auf diese Maßnahmen ?

Veronique und Pierre Die Einschränkungen sind einfacher für Menschen, die ein Haus und einen Garten haben. Es ist schwieriger für diejenigen, die in Wohnungen leben, vor allem, wenn es Kinder gibt. Und es gibt viele Wohnungen in Maubeuge. Alle nicht-essentiellen Geschäfte sind geschlossen, alle Aktivitäten werden ausgesetzt. Jeden Abend um 20 Uhr können die Franzosen an ihren Fenstern oder vor ihrer Tür Ärzte, Krankenschwestern und alle Betreuer zu ihrer schwierigen Arbeit ermutigen. So läuteten zum Beispiel alle Kirchenglocken in den Städten und Dörfern Frankreichs, einige Menschen zündeten Kerzen in den Fenstern an, um Brüderlichkeit, Hoffnung und Solidarität zu feiern. Der Unterricht wird im Internet und im Fernsehen von Lehrern an die Schüler erteilt. Die Menschen kommunizieren miteinander über das Internet oder Telefon. In einigen Lebensmittelgeschäften können Menschen über 70 von 8 bis 9 Uhr einkaufen, diese Zeit ist für sie reserviert. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis zum 11. Mai andauern...

Und wie wirken sich diese Einschränkungen für euch persönlich aus?