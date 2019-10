Ratingen : Die Grünen warten auf ein Strandcafé am Grünen See

So sieht es aus, wenn die Grünen am Grünen See Party feiern. Foto: RP/Grüne

(RP) Eine feine Strandparty feierte im Sommer 2017 Hubert Vonnahme, sachkundiger Bürger im Bezirksausschuss West, mit seinen Grünen am Grünen See. Die Idee eines Strandcafés nahm Formen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuletzt beschloss der Rat am 23. November 2017 mehrheitlich: „Die Verwaltung wird gebeten, die Möglichkeit für eine urbane Gastronomie mit Strandcharakter am Grünen See unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen, landschaftsrechtlichen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen und das Ergebnis dem Rat in einer Vorlage darzustellen.“