Einstimmig : Die Grünen wählen Martin Tönnes als Bürgermeisterkandidat

Martin Tönnes wählte für seine Vorstellung den Unverpackt-Laden an der Lintorfer Straße aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

(jün) Einstimmig war Martin Tönnes (60) Donnerstagabend von der Mitgliederversammlung gewählt worden, gestern stellte er sich als grüner Kandidat fürs Bürgermeisteramt vor. Ein in der Ratinger Öffentlichkeit noch eher unbekanntes Gesicht, doch das soll sich in den nächsten Wochen und Monaten ändern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und Parteikollege und Grünen-Fraktionschef Hermann Pöhling glaubt, das Tönnes durchaus das Zeug zum Bürgermeister hat.

Das glaubt auch Mareike Wingerath, Sprecherin des Grünen Ortsverbandes in Ratingen. Die Partei jedenfalls hat er überzeugt. „Ein einstimmiges Ergebnis hat es in unserer 40-jährigen Parteigeschichte in Ratingen noch nicht gegeben“, sagt Wingerath. Tönnes selbst will vor allem mit drei Themen punkten: Mobilität, Wohnen und Klimaschutz.

Beim Thema Wohnen hat er sich in Ratingen übrigens schon eingebracht, nämlich im Mehrgenerationen-Wohnprojekt auf dem Gelände der Alten Feuerwache an der Lintorfer Straße. Sein Ziel ist es, sozialen Wohnungsbau in Ratingen voranzutreiben. Ebenso wie den Ausbau von Radwegen. „19.000 Menschen pendeln täglich zwischen Düsseldorf und Ratingen“, sagt er. Da sei ein Radschnellweg dringend notwendig. Mit Radschnellwegen kennt er sich schließlich aus. Als Beigeordneter beim Regionalverband Ruhr hatte er federführend den Radschnellweg Ruhr zu verantworten.