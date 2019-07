Ratingen : Die Grünen fordern mehr Nachtbusse

Nachts am Düsseldorfer Platz: Der Jugendrat fordert bessere Verkehrsanbindungen in den Abendstunden. Die Grünen unterstützen die Initiative. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Jugendrat will bessere Anbindungen in den späten Abendstunden, die Politik greift das Thema nun auf.

Die Initiative des Jugendrates, die Stadtteile in den Abendstunden verkehrstechnisch besser anzubinden, sorgt in der Politik für reichlich Gesprächsstoff. Die Fraktion der Grünen greift das Thema nun auf. In der nächsten Sitzung des Arbeitskreises ÖPNV will man zusammen mit den anderen Fraktionen den eigenen Antrag diskutieren, eine Taktverdichtung der Busse von Ratingen Mitte in die Stadtteile in den Abendstunden anzubieten.

„Es gibt hier dringenden Handlungsbedarf, wie auch der jüngste Antrag des Jugendrats und die Pressemitteilung der Volkssolidarität, die auf die Mobilitätsbedürfnisse der Senioren hinweist, bekunden,“ meint Christian Otto, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Rat.

Info Stadtteile anbinden Entwurf: Der Fahrplanentwurf sieht drei Linien vor. Ein Bus könnte in Ost starten und über Mitte und Volkardeyer Straße den Flughafenbahnhof anfahren. Teile von West können von den Haltestellen entlang der Volkardeyer Straße erreicht werden. Nach dem Stopp am Flughafenbahnhof würde der Bus West und Tiefenbroich erschließen und über Mitte zum Ost-Bahnhof fahren.

Nach 19 Uhr sei die Buswelt für Ratinger Bürger nämlich nicht in Ordnung, sofern man nicht in West, Lintorf oder Breitscheid wohne. In diese Ortsteile gebe es eine halbstündige Verbindung von Ratingen Ost und damit eine Umsteigemöglichkeit von der S 6 und von Ratingen Mitte bis 24 Uhr, während man nach Tiefenbroich, Homberg, Eggerscheidt und Hösel nur im Stundentakt komme.

„Es geht hier um die Frage von gleichen Lebensbedingungen, egal, wo man in Ratingen wohnt“, gibt der Fraktionsvorsitzende Hermann Pöhling zu bedenken, „da muss nachgebessert werden.“

Der Fahrplan sei zudem auch nicht in allen Fällen abgestimmt, wie das absurde Beispiel der Buslinie 773 nach Eggerscheidt und Hösel zeige, die zwei Minuten vor der Ankunftszeit der S 6 aus Düsseldorf vom Busbahnhof am S-Bahnhof abfahre. „Um die Nutzung des ÖPNV in den Abendstunden attraktiv zu machen, muss man von jeder ankommenden S-Bahn nach einer zumutbaren Wartezeit in den Bus zu seinem Stadtteil steigen können“, ergänzt Edeltraud Bell, sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss.

Es gebe ein Mobilitätsbedürfnis, das sich nicht nur auf den Berufsverkehr beschränke. Die Bahnhöfe und die Stadtmitte müssen in den Abend- und Nachtstunden an die Ortsteile in einem zuverlässigen lückenlosen Takt angeschlossen werden, damit man für den Besuch von Veranstaltungen, Kino und Restaurants kein Auto benötigt. Das wäre nicht nur für Jugendliche attraktiv.

Die Ratinger Grünen wünschen sich, dass der Arbeitskreis, danach Stadtentwicklungsausschuss und Rat diese Verbesserungen zügig beschließen, damit für die Bürger spürbar etwas voran geht im öffentlichen Nahverkehr. Soweit der Kreis mit der Aufstellung des Nahverkehrsplans zuständig ist, müssen Kreisverwaltung und Kreistag in die Pflicht genommen werden. „Vollmundige Reden in den Ausschüssen helfen nicht weiter, wir müssen möglichst schnell Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV umsetzen und nicht nur prüfen“, so Bell. „Es ist bedauerlich, dass wir jetzt seit genau einem Jahr auf die Beratung unseres Antrages zur Verbilligung des ÖPNV für Ratingen warten müssen.“