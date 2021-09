Kultur in Heiligenhaus : Die Grünen begrüßen die Umfrage zum Kulturangebot

Kultur in Heiligenhaus

„Wir halten diese Form der aktiven Nachfrage für den richtigen Weg, die Gestaltung des Kulturangebotes der Stadt mittelfristig noch besser an die Bedürfnisse der Bürger anzupassen“, so die Grünen in einer Stellungnahme. Die Verwaltung der Stadt hat eine kurze Online-Umfrage erstellt, um grundsätzlich mehr über die Wünsche und musikalischen Vorlieben der Heiligenhauser Bürger zu erfahren.