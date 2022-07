Ratinger Traditionsmetzgerei : Möllmann: Seit Februar blieben die Kunden weg

Die Metzgerei Möllmann schließt am Samstag. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Es sei sehr schwierig gewesen, in Zeiten der Pandemie und des Ukraine-Krieges negativen Begleiterscheinungen Stand zu halten. Zudem blieben seit Februar die Kunden aus – rund 200, wie es heißt.

Noch immer herrscht bei Kunden, die vor dem Geschäft auf der Bechemer Straße stehen, Fassungslosigkeit vor – vor allem wegen der Wucht, mit der die Nachricht in dieser Woche die Runde machte. In einem Schreiben, das der RP vorliegt, schildern die Verantwortlichen der Metzgerei Möllmann noch einmal die Hintergründe für die Entscheidung, das Traditionsgeschäft bereits an diesem Samstag zu schließen.