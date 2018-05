Ratingen: Die große Premiere am Blauen See

Die große Premiere am Blauen See

Ratingen "Pippi feiert Geburtstag" heißt die neueste Produktion von Theater Concept. Am Pfingstsonntag geht es los.

Einzelne Szenen, die noch nicht so gut sitzen, werden gerade geprobt: "Größer, größer", ruft Regisseurin Martina Kathage, während die beiden Diebe Blom und Donner-Karlsson dusselig wie Dick und Doof versuchen, per Fahrrad eine Wippe vor Pippis Haus zu überwinden, statt es auf dem direkten Weg zu betreten. Natürlich werden sie dabei erwischt und von Pippi und ihren Freunden vertrieben.

Gerade trifft das Pferd "Kleiner Onkel" ein. Der Haflinger Timmi wird von St. Martinsdarsteller Georg Frohnhof vorbeigebracht. Noch ist das Pferd ohne Punkte, "schminken müssen wir ihn noch", flachst Frohnhof. Während die Knalleffekte vorbereitet werden, haben Pippi, Thomas und Annika Pause. Pippi (Hanna Rühl) sieht der literarischen Vorlage verblüffend ähnlich, trägt keine Perücke und schwärmt von der Rolle: "Pippi hat zwar viele Flausen im Kopf, ist dabei aber ein emphatischer und guter Mensch, der anderen in Not hilft." An der Naturbühne schätzt sie, "dass hier die Enten auf dem Teich schwimmen, einem die Fische schon mal an den Füßen knabbern, wenn man im Wasser spielt". Und Annika (Maja Rodigast) schwärmt von der Naturbühne: "Hier ist alles so echt, und die Kinder gehen voll mit, jubeln und klatschen."