Musik aus Heiligenhaus : Flyin Tunes zu Gast im Museum

(RP) Die Flyin Tunes sind ein weiterer klangvoller Beweis: So kann sich gute Musikschularbeit anhören. Zehn Individualisten, sie sind Förderer, Freunde, Lehrer und Schüler der Musikschule Heiligenhaus, die auch musikalisch zusammen gewachsen sind. Am Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, gibt es sie im Museum Abtsküche einmal in ganz neuem Gewand, ganz ungewohnt, zu erleben: Die Flyin Tunes werden in kleineren und wechselnden Besetzungen auf die Bühne gehen und versprechen einen Abend in persönlicher Atmosphäre - „Come fly with us".