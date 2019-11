Bildung : Medienzentrum sonntags öffnen

Ratingen Die FDP-Fraktion hat einen Antrag formuliert und bezieht sich auf ein neues Gesetz.

(RP/kle) Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 6. Oktober 2019 das „Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken und ihrer Öffnung am Sonntag“ (Bibliotheksstärkungsgesetz) beschlossen. Mit diesem Gesetz wird es nun möglich gemacht, dass öffentliche Bibliotheken auch an Sonntagen geöffnet werden können. Die FDP-Fraktion möchte dies nutzen, um die kulturellen Teilhabemöglichkeiten in der Stadt auszubauen und das Medienzentrum auch an Sonntagen öffnen zu lassen.