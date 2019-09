Ratingen : Der gemeinsame Weg ist das Ziel

Pfarrer Frank Schulte, Katinka Giller und Emin Arslan vor dem Start zum Pilgertag an der evangelischen Stadtkirche. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die erste islamisch-christliche Pilgertour kommt bei den Teilnehmern gut an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine bunte Truppe von rund 50 Wanderern machte sich am Samstag auf den 16 Kilometer langen Weg von der evangelischen Stadtkirche an der Lintorfer Straße über Lintorf zur Moschee am Westbahnhof. Ziel der Pilgertour: Ins Gespräch kommen. Und deshalb machen sich Christen und Muslime erstmals gemeinsam auf den Weg.

„Warum ist auf vielen deutschen Kirchen eigentlich ein Hahn?“ will eine Teilnehmerin wissen. Pfarrer Frank Schulte erklärt: „Er bezieht sich auf eine Bibelstelle, in der es heißt – noch bevor der Hahn kräht, wird Petrus mich dreimal verleugnet haben.“ Und schon entspinnt sich eine angeregte Diskussion über Symbole in verschiedenen Glaubensgemeinschaften.

Info Eine Neuauflage ist durchaus möglich Nachdem die Pilgertour so gut ankam, können sich Schulte und Arslan vorstellen, im eine weitere Tour anzubieten. Im November laden beide Gemeinden zu einer Diskussionsrunde „Fairer Handel aus Sicht verschiedener Religionen“ ein.

Überhaupt wird viel gesprochen auf der Pilgerroute. Den Anstoß geben Texte aus Bibel und Koran, die an verschiedenen Stationen vorgetragen werden. Es gibt so viel Redebedarf, dass viele Teilnehmer ein Stück des Weges, das schweigend zurückgelegt werden soll, gar nicht durchhalten.

„Jede Religion ist ein anderer Weg zu Gott. Ich stelle immer wieder fest, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind“, resümiert Carola Alexandra Pill ihre Eindrücke nach halber Wegstrecke. „Wichtiger als die Religion ist der Mensch. Wir sollten gemeinsam unseren Planeten retten und den Weg bereiten für die kommenden Generationen.“

Emin Arslan, Dialogbeauftragter der DITIB-Moschee, freut sich über die angeregten Dialoge. „Pilgern hat im Islam eine lange Tradition. Es ist ein Weg, zu Gott zu finden und heute gehen wir diesen Weg gemeinsam“, sagt er.

Nuray Arik würde sich indes noch mehr Diskussionen wünschen. „Viele trauen sich doch nicht zu fragen“, sagt sie. Doch: „Die Tour ist ein Weg, noch bekannter zu machen, was schon jetzt in den Gemeinden für ein friedliches Zusammenleben getan wird. Das ist viel zu wenig bekannt.“

Adele Schmidt will mit der Teilnahme an der Tour ein Zeichen setzen: „Die Veranstaltung beweist, dass verschiedene Generationen und Religionen durchaus friedlich zusammenkommen können. Sie zeigt, dass wir hier in Ratingen harmonisch zusammenleben. Wir alle sind Pilger auf dieser Erde. Alle Religionen wollen Frieden bringen. Wenn man sich mit Respekt begegnet, gelingt das auch“, glaubt die Ratingerin.

Nachdem die Gruppe nach der Mittagspause mit Gebet einen heftigen Regenschauer in der Kirche St. Johannes in Lintorf abgewartet hat, geht es auf die zweite Etappe der Reise. Mehr als auf den Weg freuen sich die Teilnehmer auf weitere Diskussionen und Gespräche.