(RP) Die Polizei ermittelt weiter mit Hochdruck, um den Fall um die 44-Jährige aufzuklären, die am Montagmorgen vergangener Woche gegen 5.50 Uhr am Fahrbahnrand der Bundestraße 227 im Ratinger Ortsteil Breitscheid von Zeugen entdeckt wurde.

Aktueller Stand der Ermittlungen: Das Unfallopfer befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr, ist allerdings noch lange nicht vernehmungsfähig. Daher konnte die 44-jährige Frau aus Oberhausen von der Polizei auch noch immer nicht zu den Ereignissen vom Montagmorgen befragt werden.

Täglich gehen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein, die wie in einem Puzzle ein deutlicheres Bild für die Ermittler liefern. Gesucht wird von der Polizei aber immer noch nach einem Kleinlastwagen, der von Zeugen sehr früh, auf der Straße Am Sondert etwa 100 Meter hinter dem erst später identifizierten Unfallort gesehen wurde. Dieser Lkw stand auf der Fahrspur in Richtung Kreisverkehr Krummenweg (eine erste Meldung sprach irrtümlich von der Gegenrichtung). Der Lkw hatte zwei Rundum-Warnleuchten auf dem Dach mit gelb-orangefarbenem Blinklicht eingeschaltet. Fahrer dieses Kleinlastwagens mit hellem Kastenaufbau, bei dem es sich vermutlich um ein Baustellenfahrzeug handelte, soll ein Mann mit gelbem Helm gewesen sein, der den Lkw verlassen hatte und auch neben seinem Fahrzeug auf der Straße gesehen wurde.