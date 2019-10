Ratingen : Die CDU will Public Viewing zur Fußball-EM im Jahr 2020

Die CDU will Public Viewing zur Fußball-EM im Jahr 2020

(RP) Vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 wird die nächste Fußball-Europameisterschaft stattfinden. „Die CDU-Fraktion möchte dazu Public Viewing für alle Bürger ermöglichen“, erklärt CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus.

In einem entsprechenden Antrag beauftragt deshalb die CDU-Fraktion die Stadtverwaltung, die Möglichkeit für Public Viewing und Public Screening anlässlich der Fußball-EM zumindest für die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die Spiele ab dem Viertel- bzw. Halbfinale zu prüfen.

Zum ersten Mal werden die insgesamt 51 Spiele in insgesamt zwölf Stadien in zwölf Ländern stattfinden. „Wir erwarten, dass deshalb eine noch größere Fußballeuphorie in weiten Teilen unseres europäischen Kontinents entsteht“, meint auch die sachkundige Bürgerin der CDU-Fraktion, Theresa Dietz.