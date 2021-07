Trinsenturm als Puppenstube : Im Trinsenturm werden Kinderträume wahr

Ratingen Am Samstag, 24. Juli, öffnet das Spielzeugmuseum endlich wieder seine Türen. Man kann ohne Voranmeldung vorbeischauen.

Hereinspaziert! Diese Welt, hermetisch abgeschottet hinter dickem Gemäuer, ist so anders, so zauberhaft und frei von Zwängen. Sie lädt ein zum Eintauchen in Träume, die jedes Kind hat – und jeder Erwachsene. Und so ist die Wechselausstellung „Kinderträume“, die am Samstag, 24. Juli, ab 11 Uhr im Trinsenturm eröffnet wird, eine Zeitreise für Groß und Klein.