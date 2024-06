Ratingen kann Lebensqualität Ein alter Park braucht seine Macher

Der Eingang zum Poensgenpark via Brügelmannweg ist für Gunhild van Offern alles andere als eine x-beliebige Ratinger Adresse. „Der 15. August 1983 war mein erster Arbeitstag bei der Stadt Ratingen. Und meine Arbeit fing genau hier an.“ Landschaftsgärtnerin – das ist ihre Erstausbildung. Landschaftsarchitektur beschäftigte sie anschließend im Studium, inzwischen ist sie App-Entwicklerin für Geoinformationen. Bei aller speziellen Mehrfachqualifikation – ungeachtet aller Stadtgrenzen und einem Stadtgartenprojekt für Ratingen: Arbeit im und für den Poensgenpark ist für sie eine Konstante geblieben. Und die Liebe zu diesem viereinhalb Hektar großen gartenbautechnischen Juwel, das seit 1997 unter Denkmalschutz steht und 2005 in die Liste der „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas“ aufgenommen wurde. Inzwischen gehört van Offern dem Förderverein des Parks an, ist dessen zweite Vorsitzende.