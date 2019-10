Ratingen : Die Band „Wurzelwerker“ feiert Premiere in Ost

(RP) Die achtköpfige Band Wurzelwerker hat jetzt in der Friedenskirche in Ratingen Ost ihre Premiere mit dem Programm „Der Liebe begegnen“ erlebt. Der Raum der Friedenskirche war dezent beleuchtet und gut gefüllt.

Schon beim ersten „Herzschlag“, den alle Bandmitglieder gemeinsam mit Body Percussion symbolisierten und dem ersten Lied „give me love in my live“, merkte das Publikum das Engagement der acht Wurzelwerker auf der Bühne. Die Spannung wurde durch den anschließenden Text und die besondere Art der Vortragsweis erhöht. Es folgte das Lied „wenn ich alle Sprachen dieser Welt . . .“ – angelehnt an 1. Kor. 13.

Einer der Höhepunkte war die Szene, in der Wasser aus einem Glas-Krug ganz langsam in eine Schale im Taufbecken geschüttet wurde. Es war ganz still im Kirchsaal und jeder konnte das Plätschern des Wassers hören. Dem folgte der Text „Schale der Liebe“. Nach einer kurzen Stille wurden kleine Stein in die mit Wasser gefüllte Schale fallen gelassen. Volle Aufmerksamkeit im Publikum – das Programm kam an – und mündete in das Lied „ins Wasser fällt ein Stein“. Weitere Texte und Lieder folgen in ihrer abwechslungsreichen und kreativen Form. Der Abschluss war das Lied „Geht unter der Gnad“ welches mit Band und Publikum gemeinsam gesungen wurde. Darauf folgte der „Herzschlag“ aller Bandmitglieder mit Body Percussion. Der einsetzende Applaus des Publikums zeigte den Wurzelwerkern sicherlich, dass das Programm angekommen war und der Weg sich gelohnt hat. Ein gelungener Abend für das Publikum und alle Bandmitglieder der Wurzelwerker.