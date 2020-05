Konzept muss noch abgestimmt werden : Die Bäder bleiben noch geschlossen

In Ratingen und Heiligenhaus bleibt den Gästen das Badevergnügen noch verwehrt. Hier werden noch Konzepte erarbeitet. Dafür hat nicht jeder Schwimmer Verständnis, weil es in anderen Städten klappt.

Eine Neufassung der Coronaschutzverordnung NRW für den Betrieb von Freibädern sei übrigens erst am 16. Mai bekanntgegeben worden. „Ein wesentlicher Punkt in dieser Neufassung ist die Kontaktpersonennachverfolgung (Erfassung der Kundenkontaktdaten) beim Ein- und Auslass im Freibad inklusive Dokumentation. „Auch daran arbeiten wir gerade“ sagt Brembeck. Ergebnis: Die Freibadöffnungin Heiligenhaus ist für den Juni vorgesehen.

Das Ziel aller Maßnahmen sei, den Betrieb in den Bädern so zu organisieren, „dass wir Ihnen und unseren Mitarbeitern größtmöglichen Schutz bieten können“, heißt es bei den Stadtwerken. Hierzu stimmen die Stadtwerke nach eigenen Angaben derzeit ein umfassendes Infektionsschutz- und Hygienekonzept mit den verantwortlichen Behörden ab. Die Schwimmfreunde werden um Verständnis dafür gebeten, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch kein konkreter Öffnungstermin genannt werden könne.

Schwimmfreunde und vor allem Dauerkarteninhaber allerdings sind enttäuscht. Ein Ratinger, der regelmäßig seine Langstrecke in den Ratinger Bädern absolviert, kann nicht verstehen, dass andere Städte wie beispielsweise Düsseldorf eine Badöffnung innerhalb der kurzen Zeit hinbekommen, die Stadtwerke Ratingen dagegen nicht. Das Freibad Lörick in Düsseldorf beispielsweise regelt den Zugang zum Bad ausschließlich mit Online-Reservierungen. Am 30. Mai sollen dann in Düsseldorf voraussichtlich das Freibad Rheinbad und das Freibad Allwetterbad Flingern folgen.