Zurück in den Beruf : Beratung für den Neustart ins Berufsleben

Kreis Mettmann Frauen und Männer aus dem Kreis Mettmann, die ihren beruflichen Neustart mit Familie planen, können sich am Montag, 11. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr telefonisch beraten lassen.

() In der telefonischen Sprechstunde „Zurück in den Beruf ?“ bieten die beiden Expertinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters ihre Unterstützung an. Sie geben vielfältige Tipps und Informationen zum Beispiel bei der Suche nach einer Kinderbetreuung, der Auswahl von Angeboten der Aus- und Weiterbildung, der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, der Stellensuche oder der Suche nach einer Teilzeitberufsausbildung, mit denen der Wiedereinstieg ins Berufsleben gelingen kann.

„Mütter und Väter, die während oder nach der Familienphase wieder in den Job zurückkehren möchten, haben häufig erst einmal viele Fragen und benötigen unterschiedlichste Unterstützung. In unserer Telefonsprechstunde bündeln wir die Informationen von Jobcenter und Arbeitsagentur und geben viele Tipps. Vor allem möchten wir Mut machen, die eigenen Fähigkeiten, die sich gerade während der Familienphase weiterentwickelt haben, richtig einzuschätzen und für die Jobsuche zu nutzen“, erklären Barbara Engelmann und Petra Baumbach. „Wir freuen uns auf interessante Telefonate.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die beiden Expertinnen sind am Montag, 11. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: Barbara Engelmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit: 02104/6962109; Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters: 02104/14163119.