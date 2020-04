Rund ums Nahversorgungszentrum : Wiedereröffnung des Panorama-Radweges

Die Anbindung an das neue Nahversorgungszentrum ist fertig.

(jün) Der Panorama-Radweg ist jetzt auf Höhe des Nahversorgungszentrums angekommen. Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit, die sich rund um das entstehende Nahversorgungszentrum am Rathaus ergeben hat. Wie im Zeitplan vorgesehen, wurde auch die Erweiterung der Fußgängerzone bis zur Westfalenstraße vor der Zielmarke Mai umgesetzt. Die Querungshilfen in der Westfalenstraße sind alle nutzbar, so dass man sowohl den Gehweg vor den Glascontainern am Rathaus als auch den neuen Gehweg ab der Bahnhofstraße nutzen kann.