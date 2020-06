Kommunalwahl 2020 : Rückzug wegen „Rechtsruck“

Ratsherr Andreas Dick tritt nicht mehr an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die AfD-Ratsmitglieder Dick und Meisenkothen treten nicht mehr an. Die bei der Wahlversammlung ins Rennen geschickten Kandidaten gewährleisten ihresErachtens keine Fortführung der bisher praktizierten kommunalpolitischen Arbeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jün) Der Stadtverband der AfD in Ratingen hat jetzt seine Ratskandidaten für die Kommunalwahl am 13. September bestimmt. Werner Kullmann, der zuvor in das Amt des stellvertretenden Sprechers des Stadtverbandes gewählt worden war, konnte mit deutlicher Mehrheit Platz eins auf der Reserveliste erringen, heißt es in einer Mitteilung der AfD Ratingen.

Auf den weiteren Rängen folgen in der Reihenfolge: Bernd Ulrich, Thomas Schefter, Detlef Hanz. Sämtliche 24 Wahlbezirke in Ratingen seien mit Direktkandidaten besetzt werden. Dazu äußert sich Bernd Ulrich als Sprecher des Stadtverbandes zufrieden: „ Mit dieser Wahl beschreitet die AfD in unserer Stadt den Weg der personellen Erneuerung. Gleichzeitig wird der Weg einer sachorientierten, an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtete Politik konsequent fortgesetzt. Kostspieligen ideologischen Tagträumereien erteilen wir eine klare Absage. Mit dem neuen Team und erweiterter Expertise sehen wir optimistisch in die Zukunft.“

Was in der offiziellen Mitteilung nicht erwähnt wird: Die aktuellen Ratsmitglieder Andreas Dick und Uwe Meisenkothen ziehen sich nach der jetzigen Ratsperiode zurück. „Wir haben uns nach reiflicher Überlegung entschlossen, nicht mehr bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 für die AfD in Ratingen anzutreten“, erklärt Andreas Dick auch im Namen von Meisenkothen. „Die bei der Wahlversammlung vom Stadtverband der Partei ins Rennen geschickten Kandidaten gewährleisten unseres Erachtens nicht mehr eine Fortführung unserer bisher praktizierten kommunalpolitischen Arbeit und Ziele für die Stadt Ratingen.“

Zudem sei leider auch bei der AfD in Ratingen in letzter Zeit ein zunehmend stärker werdender Rechtstrend unverkennbar, erklären die beiden Ratsmitglieder. Und weiter: „Unsere demokratisch konservative Grundeinstellung und Arbeitsweise wäre künftig mit einem großen Fragezeichen behaftet. Wir werden die verbleibenden restlichen Wochen im bisherigen Sinne einer sachlich orientierten Kommunalpolitik weiterführen und beenden.“