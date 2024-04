Jubilar-Paar in Heiligenhaus 60 Jahre Eheglück

(köh) Aus dem heutigen Polen führten Beate und Werner Plettner ihre Lebenswege nach Heiligenhaus, wo sich der gelernte Bäcker und Konditor und die Fabrikarbeiterin kennnelernten. In dieser Woche feiert das Paar - Beate Plettner ist Jahrgang 1947, ihr Mann zehn Jahre älter - ihren 60. Hochzeitstag gleich mehrfach. Das genaue Datum ist der 3. April 1964. Vormittags hatte sich als Gratulant der Stadt der stellvertretende Bürgermeister Heinz Peter Schreven eingefunden. Abends sollte ein kleines Essen im Familienkreis folgen. Und am Wochenende geht es in größerer Runde weiter. Eine der beiden Töchter reist dazu aus Italien an. Foto: Achim Blazy