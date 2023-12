Heiligenhaus Sprechstunden für ehrenamtliche Betreuer

Das Team besteht aus langjährig tätigem, hauptamtlichem rechtlichem Betreuern und bietet praxisnahe Unterstützung an. Die Sprechstunde findet jeden zweiten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr statt und wird in den Räumlichkeiten des Betreuungsvereins auf der Oststraße 38 in Velbert angeboten. Hier ist Gelegenheit, Fragen zu stellen und Rat einzuholen. Die nächste Sprechstunde ist am 11. Dezember. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Ehrenamtliche rechtliche Betreuer werden gebeten, ihre Bestellungsurkunde mitzubringen, um eine optimale Beratung zu gewährleisten. Weitere Informationen sind unter den Rufnummern 02051-2595135 oder -132 erhältlich. Organisatorin Renate Zanjani: „Wir möchten Ehrenamtlichen eine Anlaufstelle bieten, um sie in ihrer wichtigen Tätigkeit zu unterstützen. Oftmals tauchen im Alltag Fragen auf, für die man fachkundige Hilfen benötigt.“